Barraqueiros desocupam a Câmara e prometem acampar nas barracas

Os barraqueiros da orla de Salvador desocuparam a Câmara Municipal por volta das 18h20 desta sexta-feira, 20, após ficarem dois dias acampados no órgão, informou o presidente da associação dos barraqueiros de Salvador, Alan Repeleto. De acordo com Alan, a informação de que a Prefeitura de Salvador vai começar a derrubar as barracas nesta segunda-feira, 23, fez com que o grupo se retirasse do local. "Os barraqueiros vão ficar em suas barracas com suas famílias até a chegada dos tratores. Só derrubarão as barracas com a gente dentro", declarou.

De acordo com Alan, os barraqueiros vão enfrentar até a polícia, caso seja necessário. "Vamos lutar até o final. Vamos fazer o que for preciso para evitar a derrubada", disse. O presidente da associação justifica a decisão de ocupar as barracas por temer a ação da prefeitura. "Nós vamos dormir nas barracas para que a prefeitura não pegue a gente de surpresa e chegue antes do prazo", informou. A Prefeitura, no entanto, ainda não confirmou a data em que dará início à derrubada.

O movimento se reuniu nesta sexta-feira com o titular da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Cláudio Silva, que se comprometeu a levar as reivindicações da categoria ao prefeito.

Durante o encontro, realizado na quinta-feira, 19, Silva propôs a instalação de trailers na orla em substituição às barracas de praia que serão demolidas, mas os barraqueiros não concordaram com a proposta.

Segundo Cláudio Silva, um novo encontro entre ele e os barraqueiros será realizado após sua reunião com o prefeito João Henrique.

Câmara - O movimento chegou à Câmara Municipal, no centro da cidade, na quarta-feira, 18, quando realizou um apitaço em protesto à decisão da justiça. Ocupando o plenário da casa, eles prometem só deixar o local após conseguir um encontro com o prefeito João Henrique, já que alegam possuir licença da prefeitura para ocupar os locais das barracas na orla marítima.

O protesto dos barraqueiros acontece por conta da decisão judicial de demolir 352 barracas na orla de Salvador. Em maio de 2010, foram demolidas 198 barracas.

Um dos barraqueiros que estão ocupando a Câmara Municipal passou mal na tarde desta sexta. O manifestante, que não teve o nome divulgado, foi socorrido por médicos do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), segundo informações do presidente da associação dos barraqueiros de Salvador, Alan Repeleto. Segundo Alan, outros dois barraqueiros também teriam passado mal.

