Barraqueiros de Ipitanga estão apreensivos com demolição

Os barraqueiros de Ipitanga estão apreensivos, neste domingo, 13, com a aproximação do prazo para derrubada das barracas. A liminar que impede a demolição só é válida até o final deste mês. Preocupada com o futuro, a administradora da Portal do Mar, Eliana Silva, disse que já aconselhou os funcionários a procurar outros empregos. "Mesmo com toldos, eu não vou ter condições de manter todos os empregados", disse Eliana, que contrata de 18 a 35 funcionários a depender do movimento.







Entre os banhistas há divergência de opinião. O economista Itamar Araújo, que curtiu o domingo em Ipitanga, disse que prefere a praia com barraca. "Gosto do conforto". Já a sua esposa, Luísa, é a favor da demolição. "Mas o governo precisa apoiar os barraqueiros após a derrubada", explica.









adblock ativo