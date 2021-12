Barraqueiros começam a receber tendas para praias dia 25

Cervejarias se comprometeram, nesta quinta-feira, 9, em reunião com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a entregar kits para as 200 tendas autorizadas a atuar nas praias de Salvador. A ação ocorre entre os dias 25 de janeiro e 6 de fevereiro. O encontro teve a presença da secretária Rosemma Maluf, representantes dos barraqueiros e das cervejarias Ambev, Itaipava e Schin.

Segundo a secretária, no dia 20 deste mês será realizado o sorteio para definir onde ficará localizada cada tenda, entre as praias de Ondina e Ipitanga. Para as demais áreas da orla, a Prefeitura está promovendo o credenciamento de vendedores ambulantes.

Com o acordo firmado entre os representantes dos comerciantes e cervejarias, com o respaldo do município, cada tenda só poderá comercializar os produtos da marca que doará seu kit.

O número total de 200 tendas foi determinada pela Justiça Federal, explica a secretária. Ficou estabelecido ainda que as tendas terão que manter uma distância mínima de dez metros e no máximo de 40 cadeiras de alumínio para os frequentadores. A fiscalização do cumprimento dessas regras será feito pela Prefeitura. Quem não obedecer poderá perder a concessão.

