Barraqueiro é acusado de agressão e racismo

Está preso na 12ª Delegacia de Polícia (DP) de Itapuã o homem acusado de racismo e agressão contra uma baiana de acarajé. De acordo com Marilene Pereira dos Santos, ajudante da baiana "Linda do acarajé", o proprietário da barraca de praia Azul Marinho, no bairro de Stella Maris, Ângelo Raphael Lancellotti Neto, 58 anos, conhecido como "Papanel", teria empurrado-a no chão e lhe dirigido palavrões, chamando-a de "Negrinha", quando ela atendia aos clientes da barraca. Ela passou por exame de corpo de delito na última quinta.



O acusado compareceu à delegacia com um amigo Senegalês e afirmou não ter qualquer tipo de preconceito. Porém, segundo o delegado da 12ª DP, Jorge Bras Ferreira, testemunhas confirmaram a acusação contra ele.

* Com informações de Amélia Vieira | A Tarde

