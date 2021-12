Barramar: sindicato e empresários tentam realocar empregados

Uma reunião na garagem da Barramar, nesta segunda-feira, 2, em Campinas de Pirajá, definiu detalhes sobre o remanejamento dos 1,2 mil funcionários da empresa sergipana que deixou de operar na capital baiana no último sábado. Além dos trabalhadores, estiveram presente no encontro dirigentes do Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sintroba) e da empresa.

Segundo o diretor de operações da Barramar, José Carlos Alves, a reunião aconteceu para tratar de assuntos referentes à rescisão do contrato dos empregados.

Segundo o gestor, a homologação das demissões será feita ao longo desta semana, para que as outras empresas absorvam a mão de obra rapidamente. Ele afirma que o dono da Barramar, José Lauro Menezes, garantiu que todo o passivo trabalhista será pago aos trabalhadores.

"É uma questão de honra para ele", afirmou, explicando que a maioria dos funcionários são antigos na empresa. "A média é de cinco anos de contrato. Alguns estão aqui há 20 anos", contou.

Segundo o presidente do Sintroba, Hélio Ferreira, o remanejamento deverá considerar a proximidade entre a casa dos trabalhadores e as garagens das empresas.

Adaptação

Nesta segunda, primeiro útil sem a Barramar, foi de adaptação para os passageiros. Na Estação Pirajá, onde a empresa tinha mais atuação, usuários ouvidos durante a tarde reclamaram da espera.

A garçonete Rita de Cássia, 36 anos, contou ter esperado um ônibus por mais de uma hora na Estrada Velha do Aeroporto. "A demora sempre existiu", afirmou Cássia, que usa constantemente a linha Estação Pirajá-Estação Mussurunga, agora operada pela empresa Rio Vermelho.

Valdelice da Silva, 60 anos, cozinheira, também reclamou da demora dos ônibus. Segundo ela, a linha Estação Pirajá-Baixa dos Sapateiros, agora sob a responsabilidade da Expresso Vitória, demorava 30 minutos. Nesta segunda, quando a equipe a acompanhou, a espera foi de uma hora.

Para o secretário de Urbanismo e Transportes de Salvador, Fábio Mota, os usuários precisam mudar a forma de usar ônibus. "As pessoas preferem pegar um ônibus na frente de casa e descer na frente do trabalho, mesmo que demore, do que fazer a integração na Lapa, por exemplo", observou.

