Barracos e demarcações de terra próximos ao Barradão são removidos

Dezenove barracos de madeira desabitados, 75 demarcações irregulares de terra e 145 metros de cerca foram retirados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) da avenida Mário Sérgio (Barradão), em Salvador.

Segundo o órgão, as construções e ocupações em área pública, que são proibidas por lei, foram instalados após desmatamento do local. Desde o início do ano, foram realizadas mais de 300 ações em diversas regiões da capital, onde

A Sedur informou ainda que dará continuidade ao trabalho de verificação das áreas ocupadas irregularmente.

