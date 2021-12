Barracas do Imbuí são derrubadas

Teve início, na manhã desta quinta-feira, 13, a derrubada das barracas da Rua Alberto Fiúza, no Imbuí. Os trabalhos de derrubada das estruturas e retirada dos escombros devem durar até domingo. A ação ocorreu de forma pacífica, e apenas uma barraca oferece resistência e luta na justiça para garantir sua permanência no local.

Na última segunda-feira, vinte estabelecimentos se transferiram para a nova Praça do Imbuí, conforme acordo firmado entre a Associação de Barraqueiros do Imbuí e a Secretaria de Serviços Públicos (Sesp). As vinte barracas, que integram a associação, tiveram quiosques garantido no novo espaço.

Outros nove estabelecimentos ficaram fora da negociação. De acordo com o secretário da Sesp, Oscimar Torres, dos nove equipamentos, três são bancas de revista e serão realocadas. As outras são seis barracas, das quais cinco foram desocupadas sem resistência. Apenas a barraca Claquete permanecia intacta e com todos os seus equipamentos internos, na manhã de hoje, enquanto pás-escavadeiras destruíam as demais.

