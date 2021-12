Barracas de praia em Guarajuba são arrastadas pelo mar

Seis de oito barracas localizadas na Praia do Porto, em Guarajuba, Litoral Norte da Bahia, amanheceram destruídas pela ressaca do mar neste domingo, 28. A força da água forçou a interdição num dia que seria de bom movimento de clientes, por causa do sol forte na região. A ressaca da maré destruiu as estruturas dos estabelecimentos por baixo, arrastando freezers, caixas de bebidas, guarda-sóis, mesas e cadeiras de plástico, além de utensílios de cozinha. A remoção do material que está na areia e a limpeza do local serão feitos nesta segunda-feira, 1º.

