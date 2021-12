Barracas de frutas voltam a integrar festa da Conceição

A festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição da Praia, no dia 8 de dezembro, contará com cerca de 100 barracas de frutas e comidas, além de food trucks e parque infantil. A intenção é resgatar a tradição das antigas festas populares.

O anúncio foi feito em coletiva promovida pela Arquidiocese de Salvador, nesta quarta-feira, 29, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

O evento contará, ainda, com a exposição da relíquia da Irmã Dulce – pedaço do osso da beata –, que ficará no altar de Santo Cristo, no templo do Comércio.

Programação

No dia da festa, serão celebradas missas às 5h, 6h, 12h, 14h30, 15h30 e 17h. A missa solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, será realizada às 8h.

No mesmo dia, os fiéis sairão em procissão pelas principais ruas do Comércio, conduzindo as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

