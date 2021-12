Barra sedia 8ª edição da Cãominhada neste domingo

No próximo domingo, 21, a partir das 8 horas, acontece a 8ª edição da Cãominhada Planeta Animal. A atividade propõe aos donos que levem seus animais para fazer exercício. O roteiro vai do Morro do Cristo até o Farol da Barra.

Para participar do evento é necessário fazer a inscrição na loja Planeta Animal, na Avenida Oceânica, Barra, ou na unidade do Salvador Shopping. No ato de inscrição é preciso doar uma lata de leite em pó e um pacote de ração. Os donativos vão para instituições de proteção a crianças e abrigo de animais.

A programação inclui desfile de fantasias e outras atividades.

adblock ativo