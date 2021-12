Barra ganha esculturas em homenagem ao dia do sorriso

A paisagem no Farol da Barra ganha três sorrisos gigantes a partir desta quinta-feira, 28. Desta vez, não de turistas encantados com a beleza do cartão postal, mas de bocas esculpidas em fibra de vidro.

As peças ficarão à mostra em frente ao farol até 27 de maio, como parte da exposição Sorriso para Todos - que levará outras esculturas do tipo também para Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

A ação (realizada em parceria entre o Ministério da Cultura e a marca de cremes dentais Colgate) remete ao Dia Mundial do Sorriso, celebrado nesta quinta. O objetivo da exposição é o de promover as artes visuais e estimular os sorrisos, mesmo em meio ao ritmo frenético das grandes capitais.

As esculturas foram customizadas por artistas especializados na pintura com grafite. Em Salvador, a tarefa ficou com o artista plástico Fael, 32 anos, que precisou de oito horas para concluir as pinturas.

"O bom deste trabalho é mostrar às pessoas a importância do sorriso, mesmo com as dificuldades da vida. E o grafite ainda tem o poder de cativar a juventude. O importante é que vamos deixar essa mensagem, de que o sorriso é fundamental, para o mundo", declarou Fael.

