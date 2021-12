Barra ganha bicicletário com 44 vagas

A primeira Estação Bike Farol da Barra, inaugurada na manhã deste sábado, 3, destina 44 vagas aos praticantes de ciclismo naquela região. Pioneiro no Brasil, o equipamento vai funcionar como um estacionamento de bicicletas, em um módulo de contêiner marítimo.

A entrega do bicicletário realizada pelo prefeito ACM Neto integra as comemorações do aniversário de dois anos do Movimento Salvador Vai de Bike.

Além desta, outras ações da prefeitura estão planejadas para este final de semana, como a ampliação das ciclofaixas, entrega de novas bicicletas públicas para empréstimos e circuito de minibike para crianças.

Adepto do ciclismo há três anos, Marcos Rudner, 45, viu a iniciativa como um incentivo a mais para pedalar. "É uma segurança para a gente que pedala. Podemos vir aqui e deixar a bicicleta sem preocupação", destacou.

"Esse programa veio para transformar a dinâmica de Salvador. Observamos que está havendo uma mudança cultural com a valorização da bicicleta, e a prefeitura quer incentivar cada vez mais isso. É um programa que está se consolidando e a ideia é ampliar cada vez mais", disse o prefeito.

Neto destacou ainda que esta pode ser uma alternativa para resolver o problema da falta de estacionamento no entorno da nova orla da Barra.

Segundo o presidente da Salvador Turismo (Saltur) e coordenador geral do Movimento Salvador Vai de Bike, Isaac Edington, a construção da estação mostra o quanto a cidade está avançando.

"A cidade pulsa bicicleta. Estamos avançando em infraestrutura e na cultura da bicicleta. Um esporte de grande benefício para a saúde", disse Edington.



Outros locais

A prefeitura informa que, após um período de observação, outros locais podem receber bicicletários.

Com vagas distribuídas em dois andares, o espaço vai funcionar durante os sete dias da semana, das 6h às 0h, gratuitamente. No local haverá funcionários que auxiliarão os ciclistas.

Para realizar o cadastro, será necessário apresentação de documento com foto, número do CPF e estar com a bicicleta presente para registro. Cada usuário poderá guardar até três bicicletas simultaneamente.

