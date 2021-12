Barra e Rio Vermelho recebem reforço policial durante o verão

Com um público acentuado de turistas durante o verão, os bairros da Barra e Rio Vermelho recebem reforço de policiamento durante os meses de janeiro e fevereiro, período que envolve os festejos de carnaval.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as 11ª (Barra) e 12ª (Rio Vermelho) Companhias Independentes da Polícia Militar ampliaram as ações preventivas e ostensivas.

Blitz, monitoramento das praias, bares, hotéis, uso das Bases Móveis e ônibus são as ações realizadas para manter os bairros em segurança.

