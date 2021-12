Barra balança entre sossego ou sediar esbórnia carnavalesca

Duas semanas depois da festa que reuniu 390 mil pessoas em quatro dias de shows na praça Cayru, o Réveillon 2014 continua dando o que falar. A TARDE recebeu cartas de leitores que elogiaram e criticaram a mudança. Alguns definiram a festa como "um sucesso", e que mais eventos devem ser realizados em diferentes lugares da cidade. Outros temem que os bairros tradicionais caiam no ostracismo se isso acontecer.

A transferência do Farol da Barra para o Comércio reacendeu uma polêmica: bairros residenciais devem continuar com grandes eventos, como o Carnaval que se aproxima? Ieda Domingos, representante da Associação de Moradores e Amigos da Barra (AMA Barra), cha que o Carnaval no bairro "já não comporta os foliões com qualidade e segurança".



Bernardo Mussi, um dos moradores que escreveram defendendo a saída de shows da Barra, é também favorável ao fim do circuito Dodô. Para ele, as riquezas naturais do bairro e as opções de cultura e lazer são suficientes para atrair turistas e manter o comércio aquecido.

Prefeitura

A Prefeitura de Salvador garante que se preocupa com as queixas dos moradores, mas descarta mudança drástica em relação ao Carnaval. Para o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, o circuito Dodô é inigualável porque está dentro de um grande cartão-postal.

"Não passa pela nossa cabeça tirar o Carnaval da Barra. Achamos justas as reclamações dos moradores e estamos reduzindo a realização de grandes eventos no bairro nos últimos anos. Mas a Barra é um elemento simbólico do Carnaval, que acontece ali há 30 anos, pois o Centro já não tinha espaço. Quem escolheu o bairro não foi a prefeitura, foi a cidade", completou.

Mas o morador Bernardo não dá o braço a torcer: "O que falta é a indústria do Carnaval sair do comodismo de fazer a festa na Barra por costume e descobrir um local mais rentável por facilidade de planejamento e logística. Para onde a folia for, o povo vai junto".

E diz mais: "A Barra ficaria livre para se organizar com o padrão que merece no interesse da cidade e dos visitantes, se tornando mais uma opção para lazer e negócios".

A representante da AMA Barra acrescenta: "Queremos requalificar o Carnaval da Barra, pois não temos estrutura para comportar megafestas. Precisamos ajustar o evento para o tamanho do bairro e temos que ter o comprometimento do Ministério Público e dos moradores".



