Bariri das Artes em Brotas é inaugurado depois de reforma

Um espaço de convivência para crianças e adolescentes da localidade de Bariri, no Engenho Velho de Brotas, foi inaugurado nesta quinta-feira, 12, na Fundação Cidade-Mãe (FCM) pela prefeitura. Batizado de Bariri das Artes, o local tem capacidade para abrigar cursos profissionalizantes e de artes para 300 jovens.

No espaço foram construídas salas de aula para cursos de dança, xadrez, corte e costura, manutenção de computadores e auxiliar administrativo. O investimento é de R$ 150 mil, com recursos municipais.

Segundo a presidente da FCM, Risalva Telles, o Bariri das Artes conta com parcerias com a iniciativa privada e, até esta quinta, 160 estudantes participavam do projeto.

"Os cursos são oferecidos com apoio de empresas privadas dentro da lei de aprendizagem. A contrapartida é que elas cumprem a cota que tem que ter de aprendizagem. E esses jovens recebem meio salário mínimo para participar", contou.

A presidente da entidade disse, ainda, que, para preencher as outras 140 vagas, aguarda novas parcerias com empresas. Ela acrescentou que jovens da localidade, de 14 a 21 anos, podem se inscrever no local. No entanto, a criação de novos cursos depende das citadas parcerias.

A estudante Graziele Araújo, 16, é uma das beneficiadas com a ação. Moradora da região, ela participará das aulas de dança contemporânea e já está ansiosa para se apresentar em grandes eventos.

"A gente já está tendo aula de direito, saúde, sexualidade e, no próximo dia 30, iniciará a aula de dança. É bom aprender e, quando houver um evento, espero que sejamos convidados", afirmou a adolescente.

De acordo com o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, Bruno Reis, o Bariri das Artes é o nono centro de convivência reformado ou construído pela prefeitura. Com eles, a estimativa é atender 3.600 jovens, por meio da parceria com 23 empresas.

Um 10º centro deve ser inaugurado até março de 2016, mas o local ainda não foi definido. "É uma atividade no contraturno para não ficar exposta ao crime e à marginalidade. Tem aulas de dança, arte, música, leitura e acompanhamento psicoassistencial", disse.

Para o prefeito ACM Neto, projetos como este contribuem para afastar os jovens das ruas. "A criança e o jovem quando não estiverem na escola, vão estar nesse centro de convivência. Vamos ocupar a agenda, o tempo dessas crianças e jovens. Eles não vão estar nas ruas pra serem presa fácil do crime organizado", afirmou.

Na ocasião, ainda foi feita mais uma entrega de 56 óculos para adolescentes assistidos pela FCM, ação que é fruto de parceria com o Instituto de Olhos Freitas, Óticas Carol e Lentes Varilux.

