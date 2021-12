Bares e boates no clima do último capítulo de Avenida Brasil

E a novela Avenida Brasil não surpreendeu e o final foi mais ou menos óbvio: Carminha matou Max. O final do folhetim mudou um pouco a rotina em bares e boates de Salvador que, nesta sexta-feira, 19, ao invés de terem turmas voltadas para papos particulares ou o namoro de casais, viram a maior parte da atenção dos frequentadores voltada para a TV ou telão.

Na boate Amsterdã Pop Club, nos Aflitos, mais de 50 pessoas mantinham os olhares no telão. A casa manteve entrada gratuita até as 21h, com direito a cerveja dobrada durante o último episódio. "Eu ia assistir em casa, mas viemos para cá. Vi muita gente brigando hoje, pois uns queriam ficar em casa e outros queriam ver a novela", disse a universitária Lorena Motta, 19. O turista carioca Diogo Santana, que acabara de desembarcar, disse que não faria nada mais em Salvador antes de saber quem matou Max.

Já o publicitário Bernardo Santos, 25, disse ter caído de paraquedas na Amsterdã. "É bem curioso este fenômeno, pois se vê que a massa foi atingida pela novela", avaliou o publicitário, que disse ainda: "Isto tira o foco de assuntos importantes como o julgamento do mensalão e o segundo turno das eleições".

Na Cantina da Lua, no Pelourinho, a exibição da novela foi prejudicada, no início, por um problema no telão, resolvido um pouco depois do primeiro bloco. "A expectativa é saber quem matou Max. E é bonito ver como esta novela emocionou a todos", disse o proprietário Clarindo Silva.

Famosos - Entre os famosos, muitos não perderam a oportunidade de assistir à novela. Compadre Washington disse que não assistiria por que faria show em São Francisco do Conde, mas arriscou: "Para mim quem matou Max foi Picolé, para defender dona Lucinda".

O cantor apaixonado Silvanno Salles viajaria no final da noite de ontem para Recife (PE), onde tem show, mas não perderia o último capítulo. "Eu assisti bastante a novela. Para mim foi Carminha quem matou Max", disse o cantor de arrocha. A cantora Claudia Leitte tinha uma versão mais surreal: "Eu tinha uma teoria bizarra, meio 'Jogos Mortais' para Carminha. Alguma coisa nos olhos dela é estranho demais". O desfecho do folhetim ganhou destaque também na imprensa internacional. A inglesa BBC, por exemplo, noticiou a ansiedade dos brasileiros pelo fim da novela.

