Barcos abandonados enfeiam a orla e são ameaças à saúde

"O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito...", entoava Dorival Caymmi na canção O Mar. Mas, no Porto dos Tainheiros, Ribeira, essa beleza vem sendo ofuscada por barcos amontoados na areia, muitos deles degradados pela ação do tempo.

Só no final de linha do bairro, cerca de 100 embarcações permanecem na praia, a maioria à venda. "As pessoas compram o barco, mas depois não têm condições financeiras para dar manutenção e acabam deixando na praia", conta o proprietário de quatro embarcações de pequeno e médio porte, Luiz Drumond, 58 anos.

Os barcos dele estão entre os cerca de 100 do final de linha, entretanto são utilizados semanalmente para passeio. "Não há coisa mais relaxante que navegar", opina.

Drumond conta que uma das embarcações está ali há dez anos: "O dono não conseguiu o preço que queria e preferiu não vender".

Fiscalização

Em Salvador, nenhum órgão fiscaliza o abandono atualmente. A Marinha é responsável por regular apenas as embarcações que estão no mar, rio, lagos ou lagoas navegáveis.

Os que estão na praia (fora do leito litorâneo) são de responsabilidade da prefeitura, conforme a assessoria de comunicação do Comando do 2º Distrito Naval. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, criado para orientar a utilização nacional dos recursos na Zona Costeira, prevê que o município crie um plano próprio.

A prefeitura, entretanto, não dispõe de planejamento municipal para gerenciar a utilização da faixa litorânea. Em 2012, o então prefeito João Henrique enviou o Projeto de Lei 280/2012 para esta finalidade, que até o momento não foi aprovado.

Segundo o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Câmara Municipal, Tiago Correia (PTN), o documento está parado desde 2013.

O vereador diz que vai colocar o tema em pauta novamente, incluir emenda ou propor um projeto de lei para autorizar a remoção das carcaças das praias, assim como sugeriu um, recentemente, para carros abandonados.

"A legislação diz que o proprietário perde o direito de posse do objeto abandonado. Pretendo me basear nesta lei para criar a emenda ou o projeto", explica Correia.

Mutirão

Enquanto não há fiscalização, a remoção é feita por meio de mutirão envolvendo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O último foi realizado na gestão passada, em 2009. A titular da Semop, Rosemma Maluf, diz planejar uma ação conjunta com a Marinha para identificar e notificar os proprietários desses barcos. "Se o material não for retirado da areia, faremos a remoção", afirma a secretária.

Rosemma prevê que a operação seja feita ainda este ano. Ela alega, entretanto, que não há nada agendado, pois o foco, no momento, são os automóveis abandonados: "Já recolhemos mil veículos das ruas da cidade. Temos que fazer as coisas por etapas".

Para Nilton Tosta, coordenador do curso de gestão ambiental da Universidade Salvador (Unifacs), o abandono proporciona um problema de saúde pública. "Essas embarcações funcionam como depósito de lixo. Atraem ratos e insetos, como o mosquito da dengue. Além disso, o resíduo sólido - aço, madeira ou fibra - polui as praias", aponta.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Gerusa Moraes, diz que vai incluir os barcos no programa de combate à zoonose da cidade.

