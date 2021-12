Barco fica à deriva e tripulantes são resgatados por ferry

A chuva que atingiu Salvador na manhã desta segunda-feira, 4, deixou dois homens em situação complicada. A bordo de caiaques, Roberto Carlos Barbosa, 48 anos, e Nilton do Amor Divino, 47 anos, ficaram à deriva na Baía de Todos-os-Santos e foram resgatados por um ferryboat, que fazia a travessia Salvador - Ilha de Itaparica.

Segundo a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema, a pedido da Capitania dos Portos (CPBA), o ferry Dorival Caymmi auxiliou no resgate por ser o mais próximo do incidente.

A CPBA recebeu uma ligação de celular de um dos homens, por volta das 9h, pedindo ajuda. Eles foram surpreendidos pela mudança repentina do tempo e os consequentes ventos fortes e mar encrespado.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, informou que os dois haviam saído da localidade de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, em direção ao bairro de Plataforma, em Salvador.

A CPBA chegou a enviar uma moto aquática para a área do incidente, mas Roberto Carlos já havia sido resgastado pelo ferry. Nilton do Amor conseguiu nadar até às proximidades do Forte de São Marcelo. Ambos passam bem.

