Barco é arrastado até as pedras por vento forte em Salvador

O mau tempo na manhã desta terça-feira, 23, em Salvador, provocou um acidente com um barco pesqueiro na praia de Ondina.

A embarcação partiu da colônia do Rio Vermelho para alto-mar, na Baía de Todos-os-Santos, com dois pescadores. Nas imediações do Bahia Othon Palace, em Ondina, o barco foi arrastado pelo vento até as pedras, onde ficou preso e teve seu casco rachado com o impacto.

Os pescadores, que não ficaram feridos, conseguiram levar o barco até a praia para evitar maiores danos.





