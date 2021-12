Barbeiro é detido após incendiar casa de ex-companheira em Valéria

Um jovem de 19 anos foi detido na manhã desta segunda-feira, 13, após atear fogo na residência da ex-companheira no bairro de Valéria, em Salvador. Horas após o crime, ele foi localizado por equipes da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), no estabelecimento onde trabalhava como barbeiro, no Bairro de Periperi.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Lucas Barbosa de Araújo invadiu o imóvel localizado na Lagoa da Paixão, pegou alguns itens, colocou fogo e trancou a residência. Não havia ninguém em casa no momento do ocorrido.

O suspeito será apresentado na audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida Tancredo Neves.

