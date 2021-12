Baralho do Crime é atualizado com três novas cartas

Três novas cartas passaram a integrar nesta terça-feira, 18, o Baralho do Crime - Ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) que estimula a participação da população na busca dos bandidos mais perigosos do Estado.

O 'Dez de Copas' passa a mostrar o rosto de Gerson Sales Conceição, também conhecido como Galego. O fugitivo é suspeito de cometer homicídio no bairro de Boca do Rio, local onde costuma agir.

Thiago Freitas Rodrigues, chamado de 'Pente' ou 'Penteado' pelos comparsas, também é suspeito de homicídio. Ele é o novo 'Sete de Copas'.

Ueslei de Jesus Marques é apresentado no 'Duque de Espadas'. Ele é procurado após cometer latrocínio (roubo seguido de morte) no município de Cruz das Almas, no Recôncavo.

