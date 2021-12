Bar soteropolitano oferece programação especial para o mês de São João

Em clima de Copa América no Brasil e com a pegada das festas juninas , o bar soteropolitano 'The Bunker - Beer Culture' preparou um cardápio especial no mês de junho, desenvolvido pelo Chef Diego Durão.

Para unir o período juninos com os jogos, está sendo vendida a Apocalipse São João, uma cerveja escura e forte que contém jenipapo na sua composição, uma Specialty Strong Ale, com 9% ABV, 10 IBU fabricada pela Feyhbier. A cerveja artesanal pode ser harmonizada com amendoim cozido, que é oferecido gratuitamente para quem adquire no Chopp ou em garrafa.

O público pode apreciar tradicionais petiscos desenvolvidos nos principais estádios Sulamericanos, como Choripan que é vendido nos estádios Argentinos, a Ranga-Ranga encontrada na Bolívia, ainda o tradicional Ceviche de robalo achado na cozinha Peruana. Além disso, também tem uma “Tábua Arquibancada” feita com amendoim cozido, mini abará e espetinho de carne.

Ao assistir os jogos da Copa América no Bunker, o torcedor pode pedir o prato do País que está sendo transmitido na TV e ganha um chopp pilsen PROA 300ml.

