Banho de mar em tempo chuvoso deve ser evitado, alerta Salvamar

O Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) destaca que o banho de mar deve ser evitado durante o período das chuvas na capital baiana, que ocorre entre os meses de abril e junho.

De acordo com o Salvamar, nesta época as correntes de ar provenientes do sul ficam mais fortes e, com isso, o mar pode ficar mais agitado, o que acarreta o aumento de incidentes nas praias da capital baiana.

O órgão alerta ainda que neste período também tem o aumento no número de caravelas e águas-vivas que provocam acidentes, como queimaduras.

Este ano, até o domingo, 31, foram registrados 447 casos de afogamentos. Destes, 174 foram registrados apenas no período de Carnaval. Os postos do Salvamar funcionam entre 8h às 18h.

adblock ativo