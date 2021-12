Banhistas devem evitar 14 praias na capital e RMS

De acordo com monitoramento divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídrico (Inema), neste fim de semana banhistas devem evitar 13 praias na orla da capital e uma em Lauro de Freitas, na região metropolitana.

Os locais impróprios estão em Periperi (saída de acesso à praia), Penha (em frente à barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da Polícia Militar), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Roma (rua Prof. Roberto Correia), Canta Galo (rua Agrário Menezes), Amaralina (em frente à rua do Balneário), Pituba (rua Paraíba e atrás da praça do antigo clube Português), Armação (em frente ao hotel Alah Mar), Boca do Rio, Corsário e Patamares (em frente ao posto salva-vidas) e Buraquinho (orla de Lauro de Freitas, a cerca de 200 m da foz do rio Joanes).

Monitoramento

O Inema avaliou 37 praias nas orlas das duas cidades, de acordo com critérios de medição da presença de coliformes fecais. O critério segue resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conema).

adblock ativo