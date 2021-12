Banhistas devem aumentar atenção durante períodos de chuvas

Com o período de chuvas em Salvador, entre os meses de abril e junho, os banhistas devem ampliar a atenção nas praias. De acordo com a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), durante essa época as correntes marítimas e de retorno ficam mais fortes, por conta dos ventos, o que faz com que os riscos de afogamento cresçam.

O órgão, que é vinculado a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), indica que é necessário dar um foco maior à crianças. "Os pequenos têm o sistema imunológico em formação, por isso, eles estão mais vulneráveis a contrair hepatite, dermatites, infecções de pele e leptospirose entre outras patologias comuns ao período", afirma João Luís Moraes, coordenador da Salvamar.

A indicação é que o banho de mar seja evitado durante esse período. Porém, caso o banhista possua o interesse de ir à praia mesmo assim, é importante buscar um espaço que possua salva-vidas para se atualizar sobre as condições do local.

O salva-vidas possui conhecimento para informar sobre o melhor ambiente para o banho e também está apto para qualquer eventualidade. O banhista também pode analisar a tonalidade da água, odor do mar e se banhar em locais que sejam afastados de onde desaguam as águas pluviais.

De acordo com a Salvamar, de janeiro até o início de maio foram registradas 502 ocorrências entre Jardim de Alah e Ipitanga, sendo que 448 delas foram resgates. Durante esses meses também foram registradas três mortes por afogamento nas praias de Piatã, Jaguaribe e Itapuã (na Pedra do Sal). As praias de Piatã e Jaguaribe registraram o maior número de incidentes registrados em maio. Em 2018, foram 990 ocorrências e três mortes.

O órgão atualmente contém 241 salva-vidas, entre as praias entre o Jardim de Alah e Ipitanga, distribuídos por 32 mirantes em seis barracas móveis. Os postos estão disponíveis das 8h às 18h. Quando há treinamento dos colaboradores a operação inicia às 9h.

