Banhista deve estar atento à qualidade da água na praia

Durante o final de semana, muitas pessoas aproveitam a folga do trabalho ou dos estudos para irem à praia tomar banho de mar e praticar esportes, entre outras atividades. Mas, especialistas alertam que, ao frequentarem uma praia imprópria para banho, as pessoas estão expostas a diversas doenças, desde complicações simples, como micoses, até patologias mais graves, como leptospirose e hepatite A.

De acordo com relatório do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), dez praias de Salvador e Região Metropolitana (RMS) estão impróprias para banho, e, por isso, devem ser evitadas.

O Inema chama atenção para que os banhistas evitem as praias da Penha, Pedra Furada, Rio Vermelho, Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário, Piatã, Placaford e Buraquinho. Nas demais praias de Salvador e RMS as condições são normais.

O diagnóstico das condições de balneabilidade foi obtido por meio do recolhimento de amostras em 30 praias de Salvador e quatro de Lauro de Freitas, durante cinco semanas. O material foi analisado pelo corpo de técnicos do Inema e os exames bacteriológicos confirmam se as praias estão próprias ou não para o banho.

Cuidados - Segundo a infectologista Ledívia Espinheira, as praias impróprias, normalmente, têm a presença de bactérias que podem causar doenças intestinais, mais comuns nestes ambientes, a exemplo da diarreia.



"A não ser que seja algo visível, como alguma sujeira, não dá para saber se a água está infectada. Por isso, antes de ir à uma determinada praia, o ideal é pesquisar informações sobre aquele local", alerta. Estas informações podem ser obtidas junto ao Inema, pelo telefone 3116-3200 ou no site www.inema.ba.gov.br.

Ledívia diz ainda que os sintomas mais comuns nas pessoas que se banham em águas contaminadas são vômito, diarreia, falta de apetite, inflamação no fígado, olho amarelo e pele amarela. "Estes três últimos são sintomas da hepatite A, que é uma das doenças mais graves adquiridas por pessoas em praias impróprias", complementa.

A dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Bahia, Ivonise Follador, alerta também para a contaminação na areia. Isso porque o banhista pode pegar micoses e infecções causadas por fezes de animais que circulam no local. "Já em contato com a água imprópria para banho, os principais riscos são as infecções sistêmicas - quando fungos ou bactérias invadem a corrente sanguínea - e cutâneas, que são os problemas de pele", ressalta.

A dermatologista orienta ainda que pessoas com feridas devem evitar ir à praia. "Se a água ou a areia estiverem contaminadas, o risco de uma infecção ou até de pegar hepapite é ainda maior".

Precaução - Para evitar problemas com a saúde, as especialistas indicam que os banhistas utilizem toalhas ou cadeiras enquanto estiverem na areia, não andem descalços e, ao chegar em casa, tomem um banho com sabonete, secando bastante o corpo.



Ivonise Follador salienta ainda que ir à praia em períodos chuvosos também não é indicado. "Nestes casos, as pessoas podem ficar expostas à leptospirose, por exemplo, já que água da chuva pode levar a urina do rato ao mar", explica a médica.

Uma outra forma de se prevenir é sempre buscar informações sobre as praias. "Antes de começar a frequentar uma praia, o banhista deve buscar informações sobre o local junto aos órgãos de divulgação. Isso ajuda a evitar uma série de problemas", diz a médica.

