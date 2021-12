Bando rende e assalta vigilantes em shopping de Brotas

Cerca de cinco homens armados renderam e assaltaram três vigilantes da empresa Prosegur que abasteciam um caixa eletrônico do Bradesco no Florestal Shopping, no bairro de Brotas, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 21. O assalto aconteceu por volta das 12h30, na Rua Waldemar Falcão.

De acordo com informações da 6ª Delegacia (Brotas), os bandidos, que chegaram em um carro (um Palio cinza), levaram um malote de dinheiro, cujo valor não foi informado. Eles também roubaram as armas dos seguranças, que foram pegos de surpresa.

Câmeras do circuito interno de segurança do shopping flagraram a movimentação dos assaltantes na parte externa e interna do estabelecimento comercial [veja fotos abaixo].

De acordo com Marilúcia Pires, uma das administradoras responsáveis pelo sistema de segurança do shopping, a ação criminosa provocou correria no centro de compras. "Como tudo aconteceu no horário do almoço, foi um pânico geral. Uma criança, inclusive, parecia estar em estado de choque", disse, em entrevista ao Portal A TARDE.

"Na hora que eles anunciaram o roubo, eu não sabia o que fazer. Quando olhei para as imagens das câmeras, cheguei a pensar que fosse uma abordagem da polícia, mas, quando fui até a porta, percebi que se tratava de um assalto", informou a funcionária.

Marilúcia, que trabalha no estabelecimento há quase quatro anos, disse que esse foi o primeiro assalto que presenciou dentro do shopping. "Quando as pessoas que estavam almoçando perceberam os criminosos, correram para todos os lados. Uns foram para os banheiros, e outros chegaram a invadir a sala onde eu fico aqui", contou.

A polícia solicitou ao shopping as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Veja imagens da ação dos criminosos (Fotos: Fernando Amorim/ AG. A TARDE):

