Bando que atacou shopping assaltou 5 caixas em 4 meses

Foram apresentados na manhã desta quinta-feira, 23, dois criminosos que participaram do assalto ao terminal de autoatendimento do Bradesco, localizado no Florestal Shopping, em Brotas, na última terça-feira, 21.

A apresentação começou por volta de 11h30, na sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade, e foi conduzida pelas delegadas Emília Blanco, diretora do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), e Francineide Moura, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Jean Carlos Sotero, conhecido como "Boi", de 31 anos, e Edson Néris das Virgens Jr., de 29, foram flagrados durante a ação por uma câmera de vigilância do estabelecimento.

Os dois foram presos na quarta, 22, por policiais da DRFR na localidade do "Brongo", no Pau Miúdo. Com eles, foram encontrados um fuzil (pararafal) calibre 762, arma utilizada no crime.

Durante o crime, o grupo, formado por mais três homens, roubou uma pistola e um revólver utilizados pelos seguranças do shopping, além de uma mala de ferramentas de um técnico de manutenção que trabalhava no local. De acordo com informações da Polícia Civil, a quadrilha não conseguiu levar nenhuma quantia do banco.

"Boi" e Júnior", este responsável por fazer o levantamento dos horários de abastecimentos dos caixas eletrônicos, alvos da quadrilha, vinham sendo monitorados pela polícia, desde outubro do ano passado, quando o bando levou R$ 150 mil, coletes e armas dos seguranças de uma empresa de transporte de valores, que trabalhavam num supermercado, em Campinas de Brotas.

De acordo com a diretora do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), delegada Emília Blanco, o grupo é responsável por pelo menos cinco assaltos à caixas eletrônicos, nos bairro do Cabula, Pirajá, Paralela e Brotas.

A delegada ainda informou que a polícia investiga também a relação da quadrilha com o roubo de veículos, utilizados nos assaltos, que depois eram abandonados na região do Pau Miúdo e adjacências, de onde a quadrilha é oriunda.

Edson e Jean estavam com as prisões decretadas pela Justiça e serão encaminhados ao sistema prisional. A polícia já identificou e solicitou as prisões de pelo menos outros oito integrantes do bando, que estão sendo procurados.

