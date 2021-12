Bando obriga funcionários de supermercado a carregar mercadorias em Paripe

Funcionários de uma das unidades do supermercado Todo Dia foram rendidos por um grupo armado durante um assaltona noite desta terça-feira, 24. Eles foram obrigados a carregar mercadorias para duas kombis, que o bando usou para fugir.

De acordo com a polícia, os bandidos também levaram, além de várias mercadorias, o dinheiro do caixa do estabelecimento. A quantia não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido na ação criminosa e os pertences dos funcionários não foram roubados.

O caso aconteceu por volta das 22h, no horário de fechamento do supermercado. A PM não soube informar se ainda tinha algum cliente no momento do assalto.

Em nota, a PM ainda disse que "orientou o encarregado do estabelecimento comercial a registrar a ocorrência na delegacia da área". A assessoria de comunicação do Todo Dia informou, por meio de nota, que "a empresa está colaborando com as investigações".

Assalto

Cerca de 10 homens invadiram o comércio que fica em Paripe, na avenida Afrânio Peixoto, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Militares da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (Paripe) foram acionados, mas quando a guarnição chegou no local, os suspeitos já tinham fugido.

Os policiais realizaram rondas na região, mas os integrantes da quadrilha não foram localizados. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.

adblock ativo