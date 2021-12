Bando invade prédio e assalta moradores na Federação

Um grupo de assaltantes invadiu um prédio residencial no bairro da Federação, em Salvador, no final da manhã deste domingo, 23, e assaltou moradores, segundo informações da 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho / Federação). O bando rendeu moradores do edifício Claudia, localizado na Avenida Cardeal da Silva, por volta das 12h, e conseguiu entrar em dois apartamentos.

Segundo testemunhas, o grupo era formado por dois homens e duas mulheres. Na ação, os criminosos teriam amarrado e trancado cinco pessoas em um banheiro, informação que não foi confirmada pela polícia. Os assaltantes levaram notebooks, TVs, celulares, joias e quantias em dinheiro dos condôminos e depois fugiram em um veículo Gol.

As vítimas prestaram queixa na 7ª DT. Até agora, nenhum dos criminosos foi identificado pela polícia. Equipes da delegacia continuam em diligência no início da tarde em busca dos criminosos.

