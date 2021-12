Bando invade escola e rouba alunos em Cajazeiras

O Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, no bairro de Cajazeiras 4, em Salvador, foi invadido por bandidos na tarde desta segunda-feira, 29. Informações de professores dão conta que três homens roubaram alunos da turma do 1º ano do ensino médio.

A Polícia Militar não confirmou e tem informação de que são dois os suspeitos. Um deles estava com um revólver calibre 38. O grupo teria levado dinheiro, celulares e aparelhos eletrônicos dos estudantes. Viaturas da PM estão em diligência para tentar localizar os ladrões.

O caso é investigado pela 13ª delegacia.

adblock ativo