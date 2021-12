Bando é preso ao assaltar pontos de ônibus em Salvador

Quatro pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira, 25, após praticar assaltos em pontos de ônibus em Salvador. O 'arrastão' aconteceu na av. Otávio Mangabeira, no bairro Boca do Rio e na av. Anita Garibaldi. Eles estava a bordo de um carro roubado de um motorista do aplicativo Uber.

Dário Márcio Vitória dos Reis, de 19 anos, Walisson da Paixão Santos, 19, Ingrid dos Santos e Santos, 32, e Itaylana Santos Teixeira, 21, foram detidos com armas, munição, quatro celulares, duas sacolas com bijuterias, um notebook, dois porta documentos, um vidro de perfume importado e R$ 10.

Policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp/Atlântico) identificaram o quarteto num Peugeot vermelho, de placa clonada, que havia sido tomado de assalto na região de Areia Branca, em Lauro de Freitas.

Segundo a polícia, um dos suspeito confessou que o bando praticava roubos para custear uma festa de aniversário. Na delegacia, uma das vítimas reconheceu os criminosos.

Material apreendido com os suspeitos (Foto: Divulgação | SSP-BA)

