Bando Anunciador inicia a festa de Itapuã

Por volta das 2h da manhã, desta quinta-feira, 31, o Bando Anunciador percorreu as ruas de Itapuã, dando início as comemorações da 108° Lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Lavagem do bairro.

Às 5h, a queima de fogos convocou moradores e visitantes para o café da manhã realizado pela associação de moradores, que aconteceu por volta das 7h. Logo depois, a população segue em direção a Praia de Piatã, a previsão é que o cortejo siga para o Largo de Itapuã por volta das 10h. ]

A movimentação ainda é tranquila no local, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), nenhuma ocorrência policial foi registrada desde o início da festa. Cerca de 874 Policiais Militares trabalham na festa.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o trânsito ainda é tranquilo na orla, até a altura do Hiperideal, mas por conta da festa, a recomendação é que os motoristas evitem trafegar pelo local. Segundo a Transalvador, o tráfego de veículos fica proibido das 8h às 19h, nas avenidas Octávio Mangabeira (Na região de Itapuã) e Dorival Caymmi, rua Aristides Milton e Praça da Sereia .

