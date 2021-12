Bandidos trocam tiros com a polícia em assalto no Comércio

Bandidos trocaram tiros com policiais na avenida Estados Unidos, na região do Comércio, na manhã desta terça-feira, 6, próximo à agência do Banco Bradesco.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o fato aconteceu por volta das 9h.

Segundo a polícia, dois bandidos não identificados tentaram assaltar um caminhão que carregava uma empilhadora, que estava na via, e acabaram sendo surpreendidos por policiais que faziam ronda pela região.

Na fuga, os criminosos trocaram tiros com os PMs, mas logo em seguida foram presos. Ninguém ficou ferido na ação, que deixou quem passa em pânico.

