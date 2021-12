Bandidos tentam furtar cabo de fibra ótica do metrô e prejudica serviço

Bandidos tentaram furtar cabos de fibra ótica de um trecho da linha 2 do metrô de Salvador, próximo à estação Acesso Norte, na Rótula do Abacaxi, em Salvador. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 25.

De acordo com a CCR Metrô, a ação fez com que trens operassem no modo manual e com a velocidade reduzida. Por conta disso, o tempo de embarque subiu para 8 minutos. O normal seria entre 4 e 5 minutos, nos horários de pico.

Ainda conforme a empresa, os técnicos já estão no local e realizam os reparos. Ainda não há previsão para a normalização dos serviços. A CCR Metrô ainda informou que o ato foi registrado por câmeras de segurança. Apesar disso, os suspeitos ainda não foram identificados.

