Bandidos tentam arrombar cofre do Banco do Brasil na Pituba

Uma agência do Banco do Brasil na Pituba, em Salvador, foi arrombada entre o final da noite deste domingo, 13, e início da madrugada desta segunda-feira, 14. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os criminosos tentaram arrombar o cofre, mas não tiveram sucesso.

O crime aconteceu na rua Pará, no cruzamento com a avenida Manuel Dias. De acordo com o órgão, policiais militares foram acionados logo após a ação dos criminosos. Apesar disso, quando a guarnição chegou no local, os bandidos já tinham fugido. Eles ainda não foram identificados. O caso deverá ser investigado pela 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba.

adblock ativo