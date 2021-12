Bandidos são presos após assaltar ônibus no Rio Vermelho

Alisson Daniel Chagas Araújo, de 18 anos, e o comparsa Alexandre Costa de Jesus, 19, foram presos, nesta segunda-feira, 25, por uma equipe do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), depois de saquearem os pertences de passageiros de um ônibus executivo na Chapada do Rio Vermelho.

De acordo com a Polícia Civil, um dos bandidos embarcou no coletivo armado com um revólver calibre 38, e anunciou o assalto, agindo com violência durante o roubo. Eles foram presos quando tentavam fugir levando celulares e dinheiro das vítimas.

Alisson e Alexandre foram autuados em flagrante por roubo, pelo delegado José Nélis Araújo, do GERRC, na Baixa do Fiscal, e serão encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na avenida ACM.

Pertences das vítimas foram recuperados pela polícia (Divulgação | Polícia Civil)

adblock ativo