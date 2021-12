Bandidos roubam shopping na Liberdade e explodem banco em São Caetano

Cerca de oito homens assaltaram três lojas no Shopping Liberdade, na madrugada desta quinta-feira, 15, por volta das 4h. Durante a ação, um segurança do estabelecimento foi feito refém, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Os criminosos, ainda de acordo com a polícia, roubaram uma lotérica, além de uma joalheria e uma loja de esporte. Não há informações sobre os valores levados.

No mesmo horário, uma agência da Caixa Econômica Federal – que fica na rua Engenheiro Austricliano, em São Caetano –, foi alvo de bandidos pela segunda vez em menos de dois meses. Eles usaram explosivos para arrombar os caixas eletrônicos, mas o alarme da agência disparou e impediu o roubo.

Os criminosos fugiram em seguida, deixando explosivos dentro da instituição bancária. Policiais federais estão no local, mas aguardam a chegada do Esquadrão Antibomba para recolher as dinamites.

A polícia não soube informar se os crimes estão relacionados. Até esta manhã, ninguém tinha sido preso. Sobre a explosão na Caixa, a Stelecom informou que aguarda a perícia da Polícia Federal no local para ter maiores detalhes da ação.

