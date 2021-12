Bandidos roubam médico e seguranças no Hospital das Clínicas

Um grupo assaltou dois seguranças e um médico do Hospital das Clínicas, que pertence à Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta segunda-feira, 13. O crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Doutor Augusto Viana, no bairro do Canela.

Segundo o delegado Lúcio Ubiracê, titular da 1ª Delegacia dos Barris, testemunhas viram o momento em que um grupo de criminosos rendeu dois seguranças do hospital e levou com eles um revólver calibre 38 e os uniformes dos vigilantes. De acordo com as testemunhas, os assaltantes estavam vestidos com a farda da empresa Brasilgás. Em seguida, os bandidos abordaram um médico que estava saindo do hospital em direção ao seu carro. Ele teve seus pertences roupados pelo bando.

Ninguém ficou ferido e o grupo conseguiu fugir. O caso é investigado pela Polícia Federal (PF), por se tratar de uma instituição federal.

*Com a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

