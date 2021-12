Bandidos roubam e espancam porteiro no jornal Tribuna da Bahia

Bandidos armados assaltaram funcionários do jornal Tribuna da Bahia, na avenida Djalma Dultra, segundo a polícia. O crime ocorreu na madrugada deste sábado, 9, por volta das 3h.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, agentes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram recebidos por disparos de arma de fogo quando chegaram ao local.

Ao revidar, um dos suspeitos foi atingido, mas conseguiu fugir em uma motocicleta junto com os demais comparsas.

Além do roubo, o porteiro da empresa foi agredido com coronhadas na cabeça. Ele foi socorrido por agentes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levado a hospital público.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a quantia roubada. Os suspeitos ainda não foram identificados.

