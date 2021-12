Bandidos roubam carro-forte no Cabula

Criminosos assaltaram um carro-forte na manhã desta quarta-feira, 4, no Cabula. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o veículo estava abastecendo a agência do Banco do Brasil da avenida Silveira Martins, quando os seguranças foram rendidos pelos bandidos armados. Os assaltantes fugiram levando dinheiro, mas a quantia não foi revelada.

