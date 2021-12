Bandidos roubam banco na Calçada; algumas pessoas passaram mal

Bandidos roubaram a agência bancária do Santander, no bairro da Calçada, em Salvador, no fim da manhã desta terça-feira, 10. Por conta da ação, algumas pessoas passaram mal e precisaram ser atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Informações iniciais apontam que os bandidos teriam invadido o estabelecimento no momento em que os caixas eletrônicos estavam sendo abastecidos. Ainda não há informações sobre os valores levados pelos criminosos.

No momento do ocorrido, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e policiais das Rondas foram ao local, mas já voltaram às unidades.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito na região durante a ação policial ficou congestionado, uma vez que a polícia interditou o acesso ao local para o Samu prestar atendimento às pessoas, mas a via já foi liberada. O trânsito flui dentro do esperado.

adblock ativo