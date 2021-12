Bandidos roubam alunos e vigilantes durante ação contra banco na Ufba

Estudantes e funcionários foram feitos reféns e tiveram pertences roubados na tarde deste domingo, 30, na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Federação. Segundo relatos de estudantes no Facebook, cinco universitários do curso de engenharia estavam na instituição trabalhando em um projeto quando foram surpreendidos por oito homens armados. O alvo inicial dos bandidos era o caixa eletrônico do Banco do Brasil, que fica no interior da unidade. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o grupo usou maçarico para tentar arrombar o equipamento, que acabou sendo danificado. Foi solicitada perícia para o local. Contudo, os estudantes relatam que os assaltantes não tiveram sucesso na ação contra o banco e acabaram rendendo os alunos, que ficaram cerca de 2h30 em poder do grupo. Os universitários tiveram celulares, mochilas e carros roubados. Os criminosos também roubaram o colete e a arma de um vigilante, de acordo com a Polícia Militar. Agentes da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no local às 18h30. "A insegurança dentro dos campus da Ufba não é novidade. Notícias de assaltos são comuns e semanalmente diversos casos são registrados. Porém, nas últimas semanas, foi perceptível um considerável aumento desses registros, como um surto de insegurança e impunidade para os assaltantes. Dessa vez, os bandidos levaram, além de celulares e mochilas, os carros dos alunos", desabafou um universitário no Facebook.

Essa não é a primeira vez que esse caixa eletrônica é alvo de bandidos. Em março deste ano, vigilantes foram rendidos por criminosos e tiveram pertences roubados.

O caso será investigado pela Polícia Federal (PF). A reportagem entrou em contato com a PF, mas não conseguiu falar com a assessoria da instituição. A assessoria da Ufba foi procurada, no entanto, disse que não tinha sido informada da ocorrência até as 10h30 desta segunda, 31.

