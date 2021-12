Bandidos rendem seguranças e roubam lotérica em Brotas

Uma casa lotérica, localizada no Empresarial Brotas Master, na avenida Dom João VI, em Brotas, foi roubada na madrugada deste sábado, 26. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime foi registrado por volta das 3h50.

Segundo testemunhas, os assaltantes imobilizaram o vigilante e arrombaram dois quiosques. Em seguida, invadiram uma casa lotérica do estabelecimento.

Na fuga, os dois bandidos levaram um dos três cofres da lotérica, além dos objetos e dinheiro roubados dos demais quiosques. O valor roubado não foi divulgado.

O vigilante do shopping, que não teve a identidade revelada, foi solto no local após o assalto e não apresentou ferimentos.

De acordo com o major Gonçalves, da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (Brotas), as câmeras de segurança registraram o assalto e as imagens deverão ser analisadas nos próximos dias pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas. Ainda de acordo com a PM, o local permanecerá isolado até a finalização das investigações.

Suspeito



De acordo com uma lojista, que preferiu não se identificar, os funcionários do shopping apontam como suspeitos dois homens que, há duas semanas, frequentavam o estabelecimento. "Eles chegavam, entravam nas lojas, observavam e não compravam nada", contou.

