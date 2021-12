Bandidos rendem seguranças e assaltam delicatessen no Horto Florestal

Bandidos invadiram e assaltaram a delicatessen Almacen Pepe Horto, localizado na Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 14

Em nota, a Polícia Militar informou que cerca de dez homens armados renderam os seguranças do estabelecimento e levaram armas e o dinheiro do caixa. Não há informações do valor roubado.

Policias militares foram acionados pelo dono do estabelecimento após a ação criminosa. Uma viatura da 26ª Companhia Independente (CIPM) realizou buscas de suspeitos na região, mas ninguém foi preso.

Ainda segundo a PM, a guarnição orientou ao proprietário do mercado a registrar ocorrência na 6ª Delegacia.

