Bandidos rendem segurança e roubam supermercado na avenida ACM

Quatro homens armados renderam um segurança e roubaram o supermercado Hiper Bompreço da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na madrugada deste domingo, 18. O crime aconteceu por volta das 2h. Essa é a segunda unidade da rede assaltada em menos de 24 horas.

Em nota, a Polícia Militar informou que os criminosos roubaram vários aparelhos do estabelecimento. De acordo com um funcionário da loja, havia outros homens do lado de fora, em uma Kombi branca, que aguardavam os produtos roubados.

Ainda segundo a nota da PM, militares da 35ª CIPM acompanharam o segurança rendido para a 16ª Delegacia (Pituba) para o registro da ocorrência. Não há informações sobre os aparelhos que foram roubados e nem dos bandidos.

adblock ativo