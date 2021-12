Bandidos rendem funcionários e roubam loja em shopping

Uma loja do Salvador Shopping foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira, 25, por volta das 22h20, logo após o fechamento do centro de compras. Os bandidos entraram pela área de carga e descarga do empreendimento, que tem acesso restrito.

De acordo com a Polícia Militar, eles renderam funcionários da Lojas Americanas, que foram mantidos presos em um espaço da loja. O grupo roubou os celulares, documentos e pertences dos trabalhadores. Eles também roubaram equipamentos do estabelecimento comercial.

De acordo com a assessoria do shopping, os funcionários acionaram a segurança, relatando que foram rendidos pelos assaltantes já dentro da loja e que eles fugiram em um carro que o aguardava no estacionamento. O centro de compras ressalta que não havia clientes no momento da ação e afirmou que está à disposição da polícia para ajudar a esclarecer os fatos.

Policiais militares foram acionados, por volta das 23h, e realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram localizados até a manhã desta quarta, 26.

