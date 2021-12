Bandidos promovem arrastão em ônibus e carros na Suburbana

A última manhã de 2020 foi de muita tensão para os soteropolitanos que precisaram utilizar a avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), nesta quinta-feira, 31.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6h30, homens armados realizaram abordagens a carros, na região do bairro do Lobato, em Salvador. Ainda conforme o órgão, equipes da CIPT/Rondesp-BTS, da 14ª e 16ª CIPM foram acionadas até o local, porém nenhum suspeito foi preso.

Apesar do grande número de vítimas, entre motoristas e usuários de ônibus coletivos, a PM informou que nenhuma queixa foi registrada sobre o caso. A Polícia Civil segue apurando o fato.

Segundo um rodoviário que presenciou o arrastão, o grupo armado solicitou que os motoristas de ônibus que estavam no local abrissem todas as portas do veículo. Os motoristas de carro também foram abordados.

"Eles apontaram arma para o motorista e pediam que abrissem as portas para saquear cobrador e passageiro”, revelou um motorista da empresa Integra, ao Bocão News.

