Bandidos obrigam rodoviário a atravessar ônibus em via de São Marcos

Um motorista de um ônibus da Integra foi obrigado a atravessar o coletivo no meio da pista no bairro de São Marcos, na manhã desta quinta-feira, 9. A ação foi ordenada por dois homens armados na localidade conhecida como Coroado, que fica próximo ao final de linha do bairro.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os criminosos renderam o rodoviário e tomaram a chave do ônibus. Em seguida, eles tomaram um segundo coletivo. A dupla ainda mandou os passageiros saírem dos dois ônibus.

Guarnições especializadas da Polícia Militar, como Águia, Rondesp e o Grupamento Aéreo da PM (Graer), foram deslocadas para reforçar o policiamento na região.

Ação ocorreu após a morte de um homem na noite desta terça-feira, 7, também no Coroado. Ele, que não foi identificado, foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de tiros no rosto. Não há informações se os dois crimes estão relacionados.

