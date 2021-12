Bandidos matam um e ferem quatro em casa de show em Periperi

Um homem foi assassinado e quatro pessoas baleadas dentro da casa de show Rancho Uga Uga, na Estrada Velha de Periperi. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 21, por volta das 2h20.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as vítimas estavam na festa quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram que o crime foi cometido por três homens que estavam em um veículo Polo preto.

José Carlos Silva do Nascimento, 23 anos, foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Adson Santos Alves, 21 anos, Caroline Nascimento Gama, 23 anos, Murilo Henrique Pereira Paim, 21 anos, e a adolescente A.B. do N, 17 anos, foram baleados nas pernas. Eles foram levados para o Hospital do Subúrbio.

A motivação e a autoria do crime são investigadas.

Folia antecipada

O Rancho Uga Uga abrigou um pré-Carnaval entre a noite desta segunda, 20, e madrugada de terça, 21, com a apresentação das bandas Vem Ni Mim e Preto de Luxo. Estava prevista na programação show do grupo La Fúria, mas segundo a assessoria da banda, a apresentação foi cancelada por conta do Carnaval.

Casa de show

Essa não é a primeira vez que esta casa de show é cenário de um crime. Em dezembro de 2016, Tarcílio Teixeira dos Santos Filho, 33 anos, foi sequestrado no Rancho Uga Uga.

Os criminosos pediram resgate para liberar o jovem, mas mataram o rapaz após receber R$ 5,5 mil da família dele.

